利用科技取代傳統人工解剖成趨勢，法務部法醫研究所所長張介欽今說明「法醫電腦斷層（PMCT）掃描建置與發展規劃」及數位轉型成果。法務部長鄭銘謙表示，2023年起至今全國PMCT掃描達1902件，免除解剖比例65.98%。

鄭銘謙表示，過去在執行相驗與解剖時，一方面要體恤家屬對遺體完整性的期待，另一方面第一線法醫師與檢驗人員更在高度未知感染風險與繁重作業下工作，法務部支持法醫研究所推展「法醫電腦斷層掃描協助相驗解剖計畫」。

鄭說，以PMCT掃描初步影像報告只要2天就能完成，未來除了現有的北、中、南三處影像中心，正積極規劃新建桃園中壢殯儀館影像中心，預計民國2029年起，全國每年可提供1000案的常態化服務量能。

法醫研究所表示，為使全國相驗與解剖採證更周延完整，並全方位保障第一線人員的職業安全，法醫所於全台各地檢署（含澎湖、金門離島）全面配賦「高準確醫療影像紀錄系統」與「超紫光滅菌機」。

其中，高準確醫療影像紀錄系統徹底取代以往人力手持攝像機拍攝時容易產生畫面遮蔽或紀錄不完全的痛點，以穩定、清晰的「全視角」完整記錄解剖與採證過程，不僅大幅減輕人員負擔，更確保關鍵證據一覽無遺。

法醫所指出，針對相驗與解剖室潛藏的高傳染風險，超紫光滅菌機利用高效能紫外線技術進行快速、無死角的全方位環境清消，大幅縮短傳統人工擦拭消毒的耗時與人員暴露風險，有效阻斷病原體傳播，為法醫師、檢驗員及第一線工作人員建立高規格的生物安全防護網。

於流程控管方面，法醫所同步推展「法醫影像數位轉型計畫」，整合建置一體化資訊平台，系統將法醫師線上通報、時間確認、大體搬運派遣、身分確認、影像掃描上傳至伺服器，以及專家判讀完成影像報告等九大作業流程全面線上化串接，實現資訊流、影像流與物流的高度精準整合，未來將持續深化實務與學術合作，躍升為亞太地區法醫影像的領航者。

法務部法醫研究所所長張介欽今說明「法醫電腦斷層（PMCT）掃描建置與發展規劃」及數位轉型成果。記者王聖藜 /攝影