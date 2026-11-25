屏東縣竹田鄉一處民宅12日凌晨2時許遭人縱火，所幸火勢很快被撲滅。警方調閱周邊監視器影像後，確認縱火嫌犯為58歲樓姓男子，立即組成專案小組， 23日在台東市將他逮捕到案，依涉嫌公共危險、妨害自由等罪移送，經檢察官向法院聲請羈押獲准。

12日凌晨2時38分許，樓嫌潛入竹田鄉一處民宅，在屋內到處潑灑汽油後，用打火機點燃火勢，現場瞬間轟然大火，樓嫌隨即逃走。住戶發現後立即通報消防隊前來滅火，所幸最後未造成人員傷亡。

警方獲報後，鑑識人員到場勘察採證，同時調閱周邊監視器影像，掌握縱火嫌犯為58歲樓姓男子。潮州警分局組成專案小組，調閱樓嫌逃逸路線，鎖定其藏匿地點位為台東市中華路一帶。警方23日前往台東市，發現樓嫌出現於當地某知名牛排館用餐，立即將他拘提到案。

據了解，樓嫌與被害人為遠房親戚，疑似因土地糾紛，樓嫌心生不滿而縱火。警方訊後依涉嫌公共危險、妨害自由等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押獲准。