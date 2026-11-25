勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容疑霸凌基層公務員致輕生，檢方查出謝女護航廠商承包標案、侵占公家禮盒，她開庭曾痛哭求緩刑，一、二審依圖利、洩密、侵占公有財物等罪判刑4年6月。謝女提上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

謝宜容護航裝潢業者習翌設計得標、侵占公家所採購高價禮盒，為塑造個人及北分署專屬形象，前年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下的採購案交由習翌承包，並提前洩漏標案內容，藉此量身訂作採購案，習翌因而獲得約17萬不法利益。

此外，謝宜容明知三節禮盒為北分署使用就業安定基金或就業保險基金預算採購，卻於2023年至2024年春節、端午、中秋三節，將剩餘12個禮盒挪為己用，侵占2萬901元公有財物。

謝宜容於一審新北地方法院審理時便全部認罪，她每次出庭都會痛哭，並主張於偵查期間自白並繳回犯罪所得，不法所得在5萬元以下，她爭取緩刑。檢察官主張謝女身為主管卻不守法，以致上行下效，一審判刑4年6月，未予緩刑。

檢察官和謝宜容皆針對量刑上訴，二審台灣高等法院認為，一審已經審酌謝女犯罪情節、動機、所生損害等整體量刑事由，並沒有違反罪責原則、公平原則，認定雙方上訴無理由而駁回。

二審表示，謝宜容雖請求減刑並宣告緩刑，但合議庭綜觀謝女犯罪情狀，認為一審已適用相關減刑規定而為適當量刑，謝女沒有顯可憫恕之情，難認有何情輕法重之憾，且謝女犯三罪的刑度都在2年以上，不符緩刑要件。

至於褫奪公權部分，二審指出，因宣告多數褫奪公權，僅須就最長期間來執行，一審宣告謝宜容所犯三罪各宣告褫奪公權2年，卻在主文宣告定應褫奪公權3年，顯有違誤，而撤銷改判。謝女提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，今駁回上訴，全案定讞。

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容。圖／翻攝自YouTube