屏東地檢署偵辦賄選案，里港鄉第3選區陳姓鄉民代表、樁腳蘇、柯與陳共4人，今年11月，涉以每票1千元向選民賄選，檢昨發動搜索，查扣36萬3000元現金，檢方認定鄉代候選人陳男犯嫌重大，昨向法院聲押禁見，法院今裁定10萬元交保。

屏檢調查，里港鄉代陳男為尋求連任，在今年11月間，透過樁腳在選區內，以每票1000元向選民賄選，24日檢察官蕭伯億指揮屏東縣政府警察局里港分局、屏東縣政府警察局潮州分局，發動搜索3處，傳喚陳姓候選人、樁腳蘇、柯、陳到案，並傳訊選民及相關證人11人，扣得現金36萬3000元及選民繳回不法所得3000元，取得相關具體事證。

檢方訊問後認定候選人陳男，涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪嫌，犯嫌重大，當庭逮捕，且認有逃亡、串證之虞，昨24日深夜向法院聲請羈押禁見，法院今裁定10萬元交保；樁腳蘇、柯在檢方訊後諭知3萬元、4萬元交保，陳請回，擴大偵查中。

檢方呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。選票無價，民主無價，請攜手維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。