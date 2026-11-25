日本慶應大學法學教授太田達也、信州大學法學教授吳柏蒼及助教朴珠熙昨參訪士林地檢署，與檢察官交流台日刑事司法制度及實務經驗，士檢表示，透過外國學者來訪交流，希望拓展同仁專業視野，也增進台日法律界情誼，互相借鏡並精進檢察工作。

士林地檢署表示，日本學者一行人昨參訪士檢，士檢檢察長王以文親自接待，襄閱主任檢察官劉建志、主任檢察官朱華君、檢察官陳韻中、檢察事務官李秉燊及律師葉耀群陪同。期間透過實地參觀及座談會，分享台日刑事司法制度與實務經驗，促進學術研究與檢察實務交流。

參訪過程中，檢察長王以文介紹士檢轄區特色、組織分工及業務概況，另安排導覽地檢署拘留室、律師接見室、偵查庭、溫馨談話室等，讓日本學者們具體瞭解台灣檢察官的日常工作，以及檢察機關如何偵辦案件。

座談會中，雙方聚焦戒癮治療緩起訴的實務操作、修復性司法的運作現況，以及近年益發嚴峻的高齡者犯罪問題。

王以文表示，學術研究與檢察實務相互交流，有助於從不同角度檢視制度運作與辦案經驗。此次日本學者來訪，將實務問題與比較法觀點相互對照，不僅拓展同仁專業視野，也增進台日法律界交流情誼。

士檢表示，檢方將持續推動國際司法交流，分享我國檢察實務經驗，汲取不同法制可供借鏡之處，作為精進檢察工作的參考。

士檢繼9月、10月先後接待德國埃伯斯貝格地方法院院長Anne Leiding、德國亞琛地方法院法官Lena Mertins法官後，再度接待外國法律專家學者來訪，將持續透過交流與對話，相互借鏡，增進與國外司法機關或學術機構間的合作與情誼。

日本信州大學法學教授吳柏蒼（右）贈與紀念品給士檢檢察長王以文（左）。圖／士林地檢署提供

日本慶應大學法學教授太田達也、信州大學法學教授吳柏蒼及助教朴珠熙昨參訪士林地檢署。圖／士林地檢署提供

座談會中，雙方聚焦戒癮治療緩起訴的實務操作、修復性司法的運作現況，以及近年益發嚴峻的高齡者犯罪問題。圖／士林地檢署提供

日本慶應大學法學教授太田達也、信州大學法學教授吳柏蒼及助教朴珠熙昨參訪士林地檢署。圖／士林地檢署提供