檢察官起訴經濟價值低的財產犯罪若判免刑，常被質疑妥適性不足；台北地檢署針對1起竊盜130元飲料案，申論「嘴饞並非免除責任的法定事由」，台北地院肯認，判竊嫌有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，犯罪所得沒收。可上訴。

易姓男子曾因竊盜案判刑3月、3月確定，裁定應執行有期徒刑5月，2026年4月28日易科罰金執行完畢，又於2026年6月17日竊盜，由檢察官聲請簡易判決處刑；2026年7月8日，易在統一超商泰興門市內，竊取30元的鼎王麻辣鍋烏梅汁、35元的日東紅茶水果茶、35元的日東紅茶經典紅茶、30元的成都楊桃汁，李姓店長報警。

檢方開庭，易表示因沒帶錢出門，想貪小便宜才下手行竊，還表示他所竊的物資價值微薄，檢方卻對總損失僅130元的「微罪」，罕見在書類中論述嚴正執法立場。

檢方指出，現代零售業、超商及賣場等無人或低度防備的營業場所，便利性建立於大眾對法治的集體信任，倘若部分輿論同情被告處境，或因犯罪金額微小而寬縱不訴，勢必引發「破窗效應」，致使心存僥倖者群起效尤。

檢方說，美國部分地區近年因提高微罪起訴門檻，導致集體劫掠之「零元購」（Zero-Dollar Shopping）犯罪結構化與常態化，終至商號倒閉、法律秩序蕩然無存，而檢察官扮演公益代理人角色，對弱勢被告的處境固深表同理，然「嘴饞」並非阻卻違法或免除責任的法定事由。

檢方指出，易姓嫌犯未與告訴人和解，也未賠償損害，為維護社會集體安全秩序、保障合法商家經營生存並導正被告偏差的行為觀念，仍有依法追訴、以儆效尤的必要，對易聲請簡易判決處刑。

法官認為，易有竊盜前科遭判刑確定，執行完畢再犯，守法觀念不足，對刑罰的反應力弱，且為累犯，應加重其刑。

判決書指出，易缺乏尊重他人財產及遵守法律的觀念，審酌他犯後態度、所竊取物品的價值、犯罪目的、手段及前科素行，判易有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。