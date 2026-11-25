檢調近日查獲多起疑似境外勢力介入台灣選舉案件，高雄市長陳其邁今天表示，境外勢力介入台灣選舉非常不可取，「民主當然是由我們自己的國民行使投票權」呼籲檢調嚴查嚴辦。

陳其邁今天下午出席AI應用活動，接受媒體聯訪時回應檢調查獲多起境外勢力介入選舉案件。他說，介選手法不只有旅遊、落地招待或現金買票等，此外，選舉期間網路上也常出現疑似境外假帳號，企圖影響選舉。

陳其邁表示，民主政治應由國民自主行使投票權，境外勢力介入台灣選舉，無論透過何種方式都不應被允許，維持選舉公平性非常重要，支持檢調對相關案件嚴查嚴辦，務必將境外勢力對台灣選舉的影響降到最低，讓人民能夠自由自在行使投票權。

此外，因應返鄉投票人潮，為配合高鐵深夜加開列車抵達高鐵左營站後旅客轉乘需求，高雄捷運公司於11月28日凌晨0時30分、1時25分及2時15分，自R16左營站分別往南、北各加開一班紅線接駁列車。

陳其邁表示，因應高鐵加開6班南下紅眼列車，高捷也配合加開3班紅線列車，希望讓返鄉的民眾更方便回家。希望民眾踴躍投票，「因為選舉你如果不投票，那就是別人決定你的未來」。