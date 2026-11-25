屏東地檢署偵辦屏東縣議員第10選區（瑪家鄉）候選人蕭惠美涉賄選案，蕭女與樁腳涉在今年6月、10月間，以每票1000元向選民買票，其中還將賄款藏放在水果禮盒內。檢方昨搜索，訊後認定蕭女犯嫌重大，有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見，法院今下午裁准，是今年選舉屏東縣首個議員候選人涉賄遭收押。

屏東地檢署檢察官歐陽正宇偵辦賄選案，經蒐證，昨清晨指揮屏東警分局、屏東縣調查站及刑事警察局偵查第八大隊發動搜索2處，傳喚議員候選人蕭惠美及麥姓、金姓、伍姓被告共4人到案，另傳訊選民及相關證人7人，查扣紅包袋、現金8000元等物，另有選民主動繳回賄款5000元。

檢警調查，蕭惠美涉在今年6月間，與金姓、伍姓被告在選區內，以每票1000元代價向有投票權的選民賄選，為掩飾交付賄款，涉將現金藏放在水果禮盒；同年10月間，蕭女又涉與麥姓被告在選區內，以直接交付1000元現金方式向選民買票。檢警經蒐證及傳訊相關人等，掌握具體事證。

檢方訊問後，認定蕭惠美涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付賄賂罪，犯嫌重大，當庭逮捕，並認有逃亡、串證之虞，昨晚向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院今下午裁定收押禁見。麥姓被告檢方訊後5萬元交保，金姓、伍姓被告檢方訊後請回，全案由檢警調持續擴大偵辦。

屏東縣議員第10選區（瑪家鄉）有兩人參選，無黨籍的蕭惠美是衛生所護理長退休，首次角逐縣議員選舉，對上爭取連任的高惠芬。

屏東地檢署呼籲，選舉將屆，民眾應堅守「不買票、不賣票」原則，買票、賣票都是犯罪行為，切勿以身試法，若發現賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099按4，檢舉人身分將予以保密，符合規定者可獲高額檢舉獎金。