選舉進入倒數，雲林再傳現金賄選案。雲林縣東勢鄉某鄉民代表候選人的黃姓樁腳，為求候選人順利當選，涉嫌在11月上旬以每票2000元向選民行賄。雲林地檢署獲報後指揮警方偵辦，昨天通知黃女、選民及證人共9人到案，並查扣現金4000元。檢察官訊問後，認黃女涉嫌違反選罷法，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署表示，日前接獲情資，指東勢鄉某鄉民代表候選人的樁腳涉嫌以現金買票，檢察長林秀敏隨即指派檢察官彭彥儒指揮嘉義市警察局第一分局組成專案小組偵辦，並於24日由嘉義市警一分局及雲林縣警察局台西分局通知57歲黃姓樁腳、選民及證人共9人到案說明，查扣現金4000元。

檢方調查，黃姓樁腳為使該名鄉民代表候選人順利當選，在11月上旬以每票2000元代價，向具有投票權的選民行賄，請託支持該候選人。檢察官訊問後，認定黃女涉嫌觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權之人交付賄賂罪，且有勾串證人之虞，24日晚間向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方強調，選舉進入最後倒數階段，候選人及樁腳若為求勝選，以現金或其他不法利益換取選民支持，不僅破壞公平、公正的選舉制度，也將面臨刑責。地檢署將持續堅守查賄崗位，對不法情事從嚴、從速偵辦。

檢方呼籲，民眾若發現賄選情資，可撥打法務部24小時反賄選專線0800-024-099，轉接後按4，或透過地檢署一對一LINE檢舉聊天室提出檢舉，檢舉獎金最高2000萬元，檢舉人個人資料依法嚴格保密。