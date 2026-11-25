黃姓女子去年11月27日騎機車經台南中西區府前路與康樂街口紅燈右轉，隨後經尊王路拒絕停車接受稽查，遭警一連開出2張罰單，共開罰1萬600元及吊照6個月，她辯稱視力不佳，且警方也沒有以警報器、喊話器呼叫靠邊停車而提行政訴訟，法官採信黃女說詞，撤銷拒檢逃逸罰單。

黃女主張，當日上午11時38分許在府前路與康樂街口的三角窗，並未發動機車，是用腳伐坐在機車上。她當時回頭看府前路是綠燈，之後騎車時速也不超過20，警員如果追上來不至於600公尺才追上，且也沒有以警報器、喊話器呼叫靠邊停車。

她表示，因高血糖、高血脂，眼力不佳，10公尺距離即視線模糊無法辨識，無法看見躲在角落的警員。她認為，只憑警員親眼見聞不足以認定事實。

台南市府交通局表示，舉發警員當日在中西區康樂街與尊王路口，見黃女騎機車自府前路二段紅燈右轉康樂街，攔查該車並要求她路邊停車受檢，她拒檢而沿府前路二段向西逃逸，才驅車前往攔查並在尊王路與大智街口將她攔下；黃女闖紅燈右轉後拒絕停車接受稽查而逃逸，違規事證明確。

因此，該局開出2罰單，紅燈右轉裁處罰鍰600元並記點1點，另拒絕停車接受稽查而逃逸部分處罰鍰1萬元，吊照6個月，並參加道路交通安全講習。

高雄高等行政法院地方庭表示，黃女雖稱機車未發動，是坐在車上以腳伐，但車輛倘未騎乘，必須將腳落地支撐車輛重量，移動平穩度以及動力速度，均與駕駛動力相差甚遠。

高高行地方庭認為，黃女自陳是從夾娃娃機店沿騎樓到轉角康樂街下來，與警員職務報告所述其行向相符，而警員在康樂街守望，以此距離及警員職業觀察敏銳度，自難認舉發警員有將腳伐誤認為駕駛情事。縱使黃女是沿府前路騎樓到康樂街屬實，也不能僅因循騎樓或路口邊緣行駛，即規避路口燈光號誌管制，認她確有於府前路與康樂街口紅燈右轉違規行為

高高行地方庭指出，依警員職務報告所述，警員是以手勢示意攔停，黃女否認有看到警員攔停，同時，卷內證據又無客觀影像或其他證據足以顯示當時警員與黃女間距離、彼此視線有無遮蔽、警員手勢具體方式及明確程度，也無另以警笛、警鳴器、喊話器或其他聲光方式明確傳達停車受檢意思。

至多足認舉發警員曾以手勢示意她停車，但仍不足證明她客觀上已可知悉遭攔停受檢，仍拒絕停車而逃逸。因此，交通局據此認定黃女有處罰條例第60條第1項違規行為，並不恰當；黃女請求撤銷非無理由，應予准許。