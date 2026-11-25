財政部關務署高雄關今天表示，今年查獲多批中國花生宅配至台灣本島的包裹，截至10月類似案件已近250件，呼籲小三通旅客攜帶中國農產品花生伴手禮勿宅配回台，以免觸法。

高雄關今天發布新聞稿表示，海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊於金門縣料羅商港執行國內航線貨物安檢勤務時，查獲多批中國花生宅配至台灣本島的包裹，移送高雄關辦理。

高雄關指出，今年截至10月止，這類案件已近250件，均依海關緝私條例規定沒入貨物或併裁處罰鍰。

高雄關說明，根據試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法規定，小三通旅客自金門、馬祖或澎湖郵寄或攜帶進入台灣本島的少量自用中國物品，其品目及數量應合於限量表規定。

高雄關舉例，以常見的伴手禮如中國花生，限量表規定農產品須為旅客自用且自行攜帶回台，攜帶重量以1.2公斤為限，並禁止以郵包方式寄送，倘若經查獲以包裹寄送者，依法沒入。

高雄關呼籲，小三通旅客將中國伴手禮帶回台灣本島時，仍應注意以自用為限，切勿轉作商銷用途，農產品並勿以宅配方式寄送台灣本島，以免觸法受罰。