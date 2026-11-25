吳姓男子等4人毆打郭男，並追討懷疑他侵吞的詐騙犯罪所得15萬元。4人迫使郭男典當身上的黃金項鍊、手環和戒指35萬元，並取手其中25萬元。法官審理後，認定4人共同犯加重強盜罪，判決郭男8年徒刑，另3人各7年10月徒刑。

判決指出，吳男和邱男懷疑郭男欲侵吞從事詐騙犯罪所得，吳男今年6月9日得知郭男和黃姓女友人在王男經營的刺青店內，由邱男約郭男在刺青店聊天，讓郭在店內等候。

吳男夥同邱男、呂男到刺青店後，邱男先質問郭男侵吞款項情事，並加以毆打，吳男、呂男和當時在店內的黃男，也聯手毆打郭男，過程中還有持木棍及酒瓶攻擊郭男，或用凹折手指等方式質問侵吞款項情事，直到發現郭男狀況不佳才停手。

郭男被圍毆手時，身上的黃金項鍊、黃金貔貅手環被拉扯掉落地面，吳男等人撿起後交呂男保管。眾人向郭索討15萬元，郭男及黃女身上沒那麼多錢，要求用郭男的黃金項鍊、手環和戒指典當支付，並恫嚇不能報警、見一次打你一次、帶去山上丟下去。

郭男因被毆打及恐嚇心生畏懼，被迫交出黃金首飾後，黃女詢問能否離開。吳男要求兩人要等到銀樓開門，典當後才能走。兩人的手機也被吳男、黃男強行取走，無法自由使用及求援。

由於郭男傷勢嚴重，無法自行至銀樓典當物品，吳男又擔心事後遭郭男提告，要求黃女由黃男陪同至銀樓典當，但因黃男未帶證件，改由邱男與黃女去典當，取得48萬5032元，其中13萬元給黃瑋婷作為醫療費用，吳男拿走35萬5032元。

郭男和黃女返家後，郭男就醫，黃女報警。警方製作相關人筆錄後將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，起訴吳、邱、呂、黃4名男子，涉嫌加重強盜罪。

基隆地方法院審理時，吳男等4人均認罪，法官依相關事證認定4人犯加重強盜罪、傷害罪、加重非法剝奪他人行動自由罪、強制罪，並判決吳男8年徒刑，另3名被告各判刑7年10月。全案可上訴。