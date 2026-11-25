曾姓婦人去年在北捷車廂上與張姓乘客發生肢體衝突，被查出因涉多起竊案遭判刑後未到案執行而遭士林地檢署通緝，引發關注。曾今與家人現身士檢，表示此行是配合檢方調查「脫逃罪」，實際案情不明，請求「讓我安靜一點，（媒體）一直報一直報，有些報假的，我也不能說什麼。」

曾婦今午2時在胞妹陪同下現身士檢，她拄著助行器緩慢行走，時而停下腳步，其妹妹邊攙扶邊催促「你要繼續走，我知道你會痛，但走到地檢署裡面才有地方坐」。曾婦胞妹說，曾婦入住機構，平時由機構人員照顧；她10月29日在北捷西門站附近跌倒受傷，後來都坐輪椅行動，所以今日外出拄著助行器行動，身體還是會感覺疼痛。

曾婦胞妹說，曾婦今天出庭是為了配合檢方調查「脫逃罪」，但實際案情不明，檢方排定今天下午2時30分開庭，她們則與法扶律師約定下午2時在地檢署碰面。

面對媒體記者關心，曾婦原本未回應，但在即將進入地檢署時，突大聲表示「能不能讓我安靜一點？（媒體）一直報一直報，有些報假的，我也不能說什麼。」隨後在妹妹催促下步入地檢署。

曾婦去年9月30日搭乘捷運時，在北捷淡水信義線車廂上，因優先座禮讓問題，與張姓乘客爭吵，曾與手提袋甩張，張將隨身包包放下後出腳踹飛曾婦，過程被錄影上傳，引發關注。

曾婦同年10月1日在台北市大同區某超商滋事，引來員警介入，被查出因前因涉多起竊案遭判刑確定，卻遲未到案執行，已遭士林地檢署通緝，警方詢後依法將其解送歸案。

據悉，曾婦在捷運事件後，被查出2024年2月也曾在捷運中和新蘆線車廂內，因逼讓座問題，持雨傘敲打1名未成年女童釀傷，台北地檢署去年底依違反兒少福利與權益保障法罪嫌起訴曾，目前案件由台北地院審理中。

曾婦（左）與其胞妹（右）今午赴士林地檢署出庭。記者李隆揆／攝影