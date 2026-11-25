無黨籍高雄市議員參選人張騏晟與前高雄市海洋局長父親張漢雄、胞兄張鈞華等人，涉嫌發送西點禮盒賄選及造假漁民資格遭檢調約談，張漢雄、張鈞華檢方聲押獲准，張騏晟則獲法院200萬交保，橋檢再查出張騏晟與梓官區里長合作，將幽靈人口遷入選區，尋求投票時支持，檢方複訊後，張以100萬元交保候傳。

張騏晟、張漢雄、張鈞華等3人涉犯投票行賄、加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，有湮滅證據及勾串共犯、證人等羈押原因，有羈押必要，訊後向橋頭地方法院聲請羈押禁見，3名共犯及10名選民，分別以10萬元至30萬元不等金額交保，其餘則請回。

橋頭地院審理後，裁定張騏晟以200萬元交保，並限制其不得與同案共犯及相關人員接觸聯繫或發表相關意見，張漢雄與張鈞華父子兩人，則裁定羈押禁見2個月，兩人隨即提起抗告；張騏晟交保部分則由檢方提抗告，高雄高分院均裁定駁回。

張騏晟交保後，橋檢另外再查出，去年10月起至今年7月間，張騏晟為求順利當選，與梓官區里長候選人協調、安排原本不住在選區內的選民，將戶籍遷入選區的親友戶籍內，以便能在選舉時能投票支持張騏晟及特定里長。

橋檢23日見時機成熟，由許育銓主任檢察官、檢察官施佳宏組成專案小組，與檢察官謝欣如、許亞文、朱美綺、陳韻庭、周子淳、趙翊淳、洪若純、謝巧鈴指揮高雄市調查處、岡山警分局發動搜索，傳喚 17人到案釐清案情。

檢察官訊問後，認張騏晟犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，以100 萬元交保候傳，里長候選人則以50萬元交保，祺如被告則各以3至30萬元交保。