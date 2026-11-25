新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今改判郭、林女及法定代理人1782萬餘元，可上訴。

高院指出，楊案發時雖僅15歲，楊父等3人仍受有將來扶養利益的損失，被害人即使未成年，只要可預期成年後有工作及扶養親屬的能力，家屬即受有將來扶養利益的損失。楊就讀國中三年級，為數理資賦優異學生，成績及品行均佳，可合理預期他大學畢業後有扶養能力，不能僅因楊未成年，就否定楊父等3人將來可能受其扶養的利益。

合議庭認為，判斷家屬能否維持生活，應以原有財產及所得為準，楊身亡後取得的補償金、保險金不應列入家屬原本的財產，否則原本保障遺屬的制度，反而成為減輕加害人賠償責任的利益，並不合理，高院綜合楊父、楊母原有財產、工作所得、退休年齡、家庭支出及對楊姊的扶養義務，認定楊父、楊母至遲自2041年12月起，無法以固有財產維持生活；楊姊因身心障礙、受監護宣告，也無收入或財產，若楊仍生存自該日起即應扶養父母及楊姊。

高院指出，社會大眾捐助善款1695萬元是大眾基於同情被害人家庭遭逢重大變故，額外無償扶助遺屬，不能轉化成減輕加害人賠償責任的利益。若將捐款列為家屬財產，而延後受扶養時間或減少賠償，將變成捐款愈多、賠償愈少，等於讓大眾先替加害人負責，不符捐款本意。因此，捐款及孳息均不得列入楊父等3人維持生活的財產，也不得據此延後受扶養時間或減少扶養費。

高院開庭期間，郭委任律師林月雪爭執楊父租金收入增加、收取善款也有利息收入等，且主張楊父、楊母在兒子18歲冥誕時，自大眾善款捐款500萬元給新北市清水國中成立獎助學金，是「故意減少資產」。

高院判決也說明，楊父捐出500萬元成立獎助學金，並非故意浪費財產，善款本不是判斷扶養需要時應計入的固有資力，楊父處分善款，並未減少家屬原有財產，且目的在扶助清寒學子，與任意揮霍不同，不能認為是故意浪費、製造扶養需要，郭、郭父一方面主張善款應列為家屬財產，另一方面又指摘楊父將部分善款用於公益，抗辯不可採。