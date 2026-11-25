經營麗寶國際賽車場的月眉國際開發公司，2022年間舉辦法拉利車主包場活動未於官網公告，另於超級房車賽後未依承諾每天洗掃街道，遭台中市環保局依違反環境影響評估法，裁罰105萬元。月眉公司不服提起行政訴訟，一審判敗訴，台中高等行政法院近日駁回上訴，全案確定。

判決指出，月眉公司過去因賽車場噪音超標，提出因應對策報告，承諾在官網公開賽事活動日程；另在第三次環差報告中，承諾賽事活動前後每天增加洗掃街道一次以抵減空汙。

2022年5月26日，環保局稽查發現賽車場舉辦法拉利車主包場活動卻未公告日程，裁罰75萬元並命環境講習4小時；另查出同年4月底至5月初舉辦「STS超級房車全國系列賽」後，連續3天未派掃街車洗掃，再罰30萬元及環境講習2小時，合計開罰105萬元。

月眉公司抗罰主張，法拉利活動僅為新車展示與試駕體驗，並非國際汽車聯盟認證的競技賽事，公開日程也僅屬敦親睦鄰措施，與環境不良影響無關。

至於洗掃街道僅列於環差報告分析章節，並非審查結論，當時后里區空氣品質良好，硬要掃街反而浪費水資源。

台中高等行政法院地方行政訴訟庭審理認為，法拉利包場活動包含直線加速與緊急煞車等高強度操駕，客觀上必產生高分貝噪音，正是因應對策要讓居民防範與環保局稽查的對象。

此外，經核准的環差報告即屬環評承諾，每天洗掃是具體底線，不能因空品良好就片面調整為零次，判決月眉公司敗訴。

月眉公司不服上訴，台中高等行政法院高等行政訴訟庭近日審結，法官認定，因應對策承諾公布賽車場行事曆，並未限定僅限計時賽事，原審認事用法均無違誤，近日將上訴駁回，全案確定。