藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控暴力性侵旗下女藝人，一審依強制性交罪判刑4年10月，台灣高等法院上月28日逆轉改判無罪。女方不服判決，具狀請求檢察官上訴，台灣高檢署認為，二審判決在證據取捨、事實認定等方面有違背法令之處，已上訴第三審。

檢方起訴指出，梁軒安2023年11月7日與旗下簽約女藝人兼私人特助前往新北市貢寮區某莊園參加宣傳活動，涉嫌在民宿房間內徒手掐勒女方頸部、打巴掌，違反女方意願性侵得逞。

一審依證人證詞、雙方對話紀錄等認定梁軒安犯行，審酌梁犯後態度不佳，還企圖引導證人作證，判刑4年10月。高院二審則認為，女方對案發時間、過程的陳述前後不一，部分內容與證人證詞及對話紀錄有出入，認定罪證不足，撤銷原判決改判無罪。高檢署審酌女方請求上訴理由及判決內容，認為二審判決有理由不備等違背法令之處，已上訴最高法院。

另外，梁軒安今年9月30日涉嫌酒駕拒檢、闖紅燈逃逸，酒測值達每公升0.52毫克，台北地檢署本月初依公共危險罪嫌起訴；同車蔡姓女子另指控梁不讓她下車，提告妨害自由，檢方偵辦中。