歌手邱軍前年在餐酒館飲酒後開車撞死李姓運將，未報案叫救護車，也未下車查看，反而闖紅燈加速駛離現場，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事逃逸致死等罪判刑10年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

邱軍2024年12月27日凌晨0時許起至4時，在基隆市仁愛區「BZ CORNER」餐酒館內飲用生啤酒及小米酒後，駕車上路欲前往女友位於七堵的住處休息。未料，邱軍行經信一路時，撞擊在路邊候客的李姓、陳姓運將。

李則因頭部受創嚴重，經醫院緊急手術，仍因腦損傷併發支氣管膿瘍及肺炎身亡；陳則是肩膀、小腿、膝部擦挫傷。目睹車禍過程的民眾追上邱軍駕駛的汽車，並敲擊車窗大聲呼喊「你撞到人了」，邱軍因擔心酒駕一事敗露，未報警叫救護車、也未下車查看、或留在現場，逕自駕車闖紅燈離開。

一審基隆地方法院國民法官庭考量邱軍曾經酒駕獲緩起訴處分，卻未記取教訓再度酒駕造成傷亡，且為顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車逃逸，還將肇事車輛送廠維修、企圖滅證，判刑10年。

檢察官及邱軍軍針對量刑上訴，高院認為一審國民法官庭已經審酌刑法第57條各款情狀，也詳述科刑依據及理由，也說明邱軍先前已有酒駕紀錄，仍未記取教訓再次酒駕，不適用刑法第59條減刑的理由，量刑並無重大違誤或明顯不當。

高院指出，邱軍在二審辯論終結前仍未能與死者家屬達成和解或賠償，並沒有得以撼動一審量刑依據的狀況，邱上訴主張一審量刑過重，並無理由。

另外，邱軍一再表明有意願賠償死者家屬，仍有懺悔賠償之心，又依前案紀錄表顯示，邱除了2018年間因酒駕公共危險案件經檢察官處分緩起訴之外，沒有其他犯罪紀錄，一審依據邱的素行，衡酌邱案發時經濟狀況剛有起色，即發生本件事故，年紀尚輕，思慮較為不足，認為他品行並非不良，科刑裁量也無不當，檢察官認為一審量刑過輕也無理由。

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