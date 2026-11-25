台中市政府今年5月遭人攻擊，董姓男子情緒不穩闖入1樓聯合服務中心，持球棒大肆揮舞砸毀4台電腦及印表機，市府員工、洽公民眾目睹也嚇壞，董落網稱見不到市長盧秀燕才動手，台中地院根據精神鑑定，認為他辨識能力降低，減刑後依妨害公務罪判他3月，施以監護2年，可上訴。

檢警調查，董男今年5月28日持球棒砸毀台中市政府聯合服務中心公物，造成4台電腦螢幕、1個網路攝影機、1台列表機及1台傳真機毀損不堪使用，檢察官第一時間以他涉嫌毀損公物，但有刑法第19條辨識能力降低可能，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要，將他聲請暫行安置。

董男向台中地院說，他被國家迫害10年，原本要求見市長，但市長沒有回應，今年5月28日才會到台中市府持球棒毀損辦公室。

台中市府員工證稱，董男5月26日反應遭國家監聽、騷擾，又說要請江啟臣選新北市長，他要參選台中市長，27日董又揚言無法見市長要到場滋事，28日就來砸辦公室；董的母親說，兒子情緒不穩，會稱馬英九和他講話，稱自己要參政，網友支持他等語。

中院也發現，董偵查中曾說「他知道川普的女兒會遇害，是因為他報警後川普的女兒才沒來台灣。」中院認為，董缺乏病識感，家人難以有效監督，案發前多次出入台中市府辦公室，考量醫療、社會安全防護需求，裁定他暫行安置。

中院並審酌，董犯後坦承，有相關監視器可佐，其母表示兒子原有案時就醫、服藥，2025年1月起自行停藥再度出現幻覺，參酌精神鑑定報告認定他有辨識能力顯著減低，減刑後依損壞公務員職務上掌管之物品罪判他3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，令入相當處所施以監護2年。