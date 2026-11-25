針對楊承勳案高等法院民事二審判決結果出爐，賠償金額較一審提高，楊承勳雙親今發表聲明表示，這並非勝利，堅持上訴要的從來不是金額高低，而是公平正義的實現與加害人的真實悔悟。長期陪伴家屬的新北市議員石一佑也呼籲，司法必須改革並強化校園安全，別再有下一個受害者。

地方法院民事判決過後14個月，楊承勳雙親終於迎來高院二審判決。楊爸與楊媽在聲明中表示，雖然目前尚未收到完整判決書，無法就合議庭的判決理由發表意見，但他們希望向所有關心此案的社會大眾說明堅持打官司的初衷。他們直言，二審判賠金額雖比一審高，但這絕非他們的勝利，因為心中非常清楚，判決書上的金額只是一個永遠無法完全實現的數字。

談及加害人及其家屬的態度，楊爸與楊媽痛批對方毫無賠償誠意。男方被告律師屢次在法庭上聲稱家中毫無還款能力，並非不願和解而是沒錢賠償；女方被告則提出全家每月僅願賠償1萬元的方案。家屬無奈反問，在新北市個人基本消費便需3萬元，每月賠償1萬元究竟是施捨還是扶貧，照此賠償方式，即便再過100年也無法償還完畢。

楊承勳雙親強調，明知無論法院判賠金額高低都難以實際拿到款項，仍在一審後堅決提起上訴，是因為他們追求的從來不是數字，而是社會公平與正義能否真正落實。他們指出，殺人償命本是天經地義，兩名被告因未成年無法判處死刑，國家就更應該強制要求他們用餘生來懺悔、贖罪，為自己犯下的重大罪行付出應有代價。

家屬在一審時曾提出要求被告及其家長賠償承勳姊姊扶養費的訴求。楊爸與楊媽表示，雖然一般法律見解不認為對旁系血親負有扶養義務，但楊家情況特殊，姊姊是缺乏生活自理能力的弱勢者，平時全仰賴父母照料，未來雙親離世後原本應由承勳承擔照顧責任，如今愛子驟逝，始作俑者必須負起責任。若二審提高賠償金正是因正視這份呼籲，他們深表感激，也期盼此見解能成為日後類似案件的先例。

針對今日宣判時，2名被告透過視訊聆聽判決卻據傳「面無表情」，楊承勳雙親沉痛呼籲，加害人必須深刻反省自己造成一條人命喪失與家庭破碎的不可饒恕之罪，若至今仍無悔意，矯正機構千萬不可讓他們輕易假釋，因為沒有悔悟就沒有寬恕。

楊爸與楊媽最後重申，再多賠償也無法填補失去愛子的傷痛，被告有無賠償能力亦非關切重點，他們堅持訴訟是為了讓社會明白，正義公理的價值必須有明確衡量標準，加害人對全家造成的損害更必須「明碼實價」，感謝法院聽見家屬的沉痛訴求。

一路陪伴楊家走過漫長司法之路的新北市議員石一佑與新北市議員候選人陳俊諺表示，看著楊爸與楊媽日復一日思念孩子，還得在訴訟過程中反覆出庭回憶事發經過，這種身心俱疲的煎熬旁人難以想像。她指出，家屬並非為了金錢，而是希望讓社會看見，一條生命的逝去絕不能被輕描淡寫，更不能讓公平正義淪為沒有代價的口號。

石一佑說，近日參加時雨中學同學的告別式，看見失去孩子的父母彼此相擁痛哭，深刻體會到校園安全與反霸凌絕對不能只是口號。孩子走進校園是為了學習與追夢，不該讓任何家庭承受喪子之痛，楊承勳事件帶給社會的沉痛教訓，絕不能隨著時間流逝而被淡忘。

石一佑強調，最令人敬佩的是楊爸與楊媽在承受巨大傷痛之餘，仍致力將經歷轉化為保護其他孩子的力量。她強烈呼籲政府必須持續推動三大改革，包括檢討司法制度以正視受害家屬權益、讓反霸凌教育與教師支持系統真正落實於校園，以及全面強化監視與危機通報等校園安全設備，讓承勳的離去為社會帶來實質改變，別再讓任何父母用眼淚換取對校園安全的重視。