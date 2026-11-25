鄭姓男子報考2025年公務人員高等考試，不服總成績僅以1分之差落榜，申請閱卷發現一申論題分數為0，認為評分過苛，提告考選部要求重新評閱並錄取，另給付他訴願聘請律師的4萬元費用，日前遭台北高等行政法院判決駁回。

鄭男為2025年公務人員高等考試三級考試資訊處理類科考生，獲總成績57.36分，未達錄取標準58.49分，差1.13分落榜。他申請複查及閱覽「資通網路與安全」、「資料結構」、「資訊管理」等3科申論試卷，發現其中1題竟沒拿到任何分數，憤而提告。

鄭認為，他的答案寫明計算過程且具合理推導邏輯，並非完全錯誤，作答內容也與坊間補習班正確答案一致，卻遭閱卷委員註記「答案完全不正確」評定0分，過於嚴苛，違反比例原則，要求考選部重新評閱並錄取他，同時訴請考選部支付他律師費用。

考選部辯稱，經核對鄭的試卷座號、筆跡及各題評分，並無評閱疏漏，各題分數也與通知成績相符，且鄭閱卷後未以書面提出有何評分違法或錯誤情事，如今要求再行評閱，於法無據。

審理期間，鄭特地詢問各校資工系教授，並拿出補習班解題參考答案佐證，主張他的作答內容應為正確或部分正確，另欲聲請傳喚學者到庭解題；閱卷委員也提出多份參考文獻等，說明解題概念。

北高行審酌，閱卷委員基於典試法授權，根據個人學識素養與經驗，做出獨立且公正的判斷，具高度專業性，則法院進行司法審查時，應尊重委員的不可替代性及法律授權，除非行政機關的裁斷有恣意濫用或違法情事，才得撤銷或變更。

北高行認為，觀察鄭的科目試卷，並無「試卷漏未評閱」、「試卷卷面分數與卷內分數不相符」、「試卷成績計算錯誤」、「試卷每題給分逾越該題配分」等重大錯誤情形，評閱過程及結果也無違法濫用，則應予維持，判鄭全部敗訴，考選部免賠。仍可上訴。