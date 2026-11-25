新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，一審判郭、林女及法定代理人賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今改判郭、林女及法定代理人1782萬餘元，可上訴。

楊父、楊母得知判決結果發表聲明指出，這次判決的結果，法院判得比一審高，「這是我們的勝利嗎？我不覺得」。其實，他們心中都很清楚，判決書上的金額，只是一個永遠都無法完全實現的數字。兩名被告，還有他們的家長，完全沒有賠償的誠意。

楊父、楊母指出，男生被告的律師不只一次在法庭上說，他們家毫無還款能力，所以不是不和解，而是沒錢和解。女生被告說，全家願意每個月賠償一萬元。在新北市個人基本消費都要三萬了，每個月賠償一萬元，是施捨？還是扶貧？照他們這種賠償法，再過100年都賠償不完。

楊父、楊母知道不管法院判得高或判得低，都不可能拿到那些錢，他們說「那些數字，一點意義也沒有」，為什麼在一審判決後還要提上訴？因為他們要的，從來不是金額的高低，而是公平、正義是否能實現。

兩人指出，殺人償命，本來就是天經地義的事。兩名被告因為未成年，沒辦法判死刑，那麼，國家就應該要強制他們，逼他們用餘生來懺悔、來贖罪、來償還他們犯罪的代價。

聲明表示，他們在一審時提出的訴求之一，是要被告和他們的家長們賠償承勳姊姊的扶養費。雖然，在一般的情況下，法院不認為對於旁系血親有扶養義務，但他們的家庭不同，姊姊是一個沒有生活自理能力的弱勢者，平時，她都必須靠著父母的照顧，等到他們離世以後，誰來照顧她？承勳不在了，誰來替他承擔責任？造成這種結果的始作俑者，一定得負起責任，這才符合社會的公平正義。

楊父、楊母指出，他們不知道二審提高賠償金的理由，是不是因為正視了他們發自心底的呼籲，而作出了最合情合理的判決。若是如此，他們非常感激，也希望法院這樣的見解，能成為往後類似判決的先例。

兩人認為兩名被告應該要悔過，要懺悔自己的行為造成一條人命的喪失，造成一個家庭的破碎。如果至今還沒能反省到自己犯下多麼不可饒恕的罪過，他們呼籲矯正機構千萬不能讓兩人輕易假釋。沒有悔悟，就沒有寬恕。

楊父楊母說，再多的賠償也填補不了失去愛子的傷痛，被告有沒有能力賠償，也不是他們關切的重點，他們想要讓社會大眾知道，正義公理的價值必須有個衡量的標準，所以加害人對全家造成的損害，必須明碼實價，這就是他們堅持這場訴訟的原因，謝謝法院聽到了他們的訴求。