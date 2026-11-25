國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因李姓助理遭檢警搜索，絕食抗議送醫。李姓助理今透過影片指控，遭檢警偵訊時無律師陪同，甚至疑有偵查資訊外洩情形。新竹地檢署今發聲明反駁，指李女起初明確表示無須委任律師，後續更先後有2名律師協助，相關程序均依法辦理。

李姓助理今透過影片否認散布、製造及偽造民進黨竹北市長候選人曾聖凱不雅影片，並指控警方扣押與案情無關的選務電腦，等待律師期間遭要求不能睡覺、不能閉眼睛，最終在沒有律師陪同下製作筆錄，至地檢署後也在無律師陪同下接受訊問，讓她感到非常恐懼。

新竹地檢署指出，李姓被告於20日晚間8時35分許至地檢署接受檢察官訊問，訊問前因李女尚未委任辯護人，檢察官詢問是否需要委任律師，李女明確表示無須委任律師，檢察官才開始訊問。訊問期間，李女家人委任王姓律師擔任辯護人，王姓律師隨即入庭陪同訊問。

檢方表示，當晚9時28分許，檢察官在王姓律師在場情況下，當庭諭知10萬元交保，李女覓保期間均有王姓律師陪同並協助聯繫。後續李女另一名家人再委任洪姓律師，洪姓律師於21日凌晨0時19分至57分許與李女討論，並協助辦理交保事宜。

因李女及辯護人表示覓保無著，檢察官再次訊問並審酌相關情形，於21日凌晨2時9分許改諭知限制住居、出境及出海，並命定期至派出所報到。

新竹地檢署強調，檢察官訊問期間均依法告知李女相關權利，並保障其選任辯護人、陪同偵訊及受辯護人協助的權利，相關程序均依法辦理，部分媒體報導與客觀事實不符，特予嚴正澄清。