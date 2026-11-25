民進黨籍新北市議會前副議長陳文治，2021年間涉嫌為劉姓女子的夾層違建關說，夥同新北市違章拆除大隊大隊長李冠德、陳姓科長及藍姓承辦人包庇原須立即拆除的違建，改以保麗龍代替白磚封牆結案，使劉女得以出售該屋獲利。新北地方法院今依不具主管事務身分與公務員共同犯對主管事務圖利罪，判處陳文治徒刑4年，褫奪公權3年。

3名涉案公務員均依共同犯對主管事務圖利罪，李冠德處徒刑5年6月，褫奪公權4年；陳、藍2人各徒刑1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年。陳文治因檢方認定當時非以議員身分關說，而陳男、藍男則在偵審中已自白犯罪，均獲檢方建請法院酌減其刑。

檢方起訴，劉女2018年以兒子公司名義買下新北市板橋區觀光街某房屋，2021年有意售屋卻遭人檢舉違規增設夾層違建。新北市府拆除大隊會勘後認定有90平方公尺（約27坪）的夾層違建，除不能補辦建照還是優先拆除名單，劉女於是找上陳文治幫忙。

陳文治以議員名義安排拆除大隊長李冠德治該房屋現場會勘，並在違建會報會議上決議將以白磚砌牆封閉夾層違建，後來陳文治又認為成本過高，於是關說拆除大隊等人同意改以保麗龍空心磚代替白磚砌牆佯裝封閉，事後再拆除恢復原狀，最後劉女於2021年12月以3420萬餘元順利出售房屋。