選戰倒數3天，高雄地檢署偵辦境外勢力介選，查出台灣工黨副主席黃鋼及民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等人涉嫌赴大陸接受落地招待，返台後獲資助替特定候選人助選。遭指涉的市議員候選人林于凱今出面駁斥，否認收受境外資金，質疑雄檢用司法介選。

雄檢今天表示，有關本署偵辦反滲透法案件，是基於目前偵辦進度掌握具體犯罪事證，依法定程序偵辦，不因任何身分或黨派有所差別，本署將持續對於犯罪有據的案件依法偵辦。

林于凱今天參加政見發表會前出面澄清，自己並非涉案關係人，未被檢方約談，檢警也未搜索市黨部或他的服務處，卻因雄檢選前公布案情，得先向外界說明，反問檢方「偵查不公開還存不存在？」

林于凱表示，檢方新聞稿以「林○○」稱呼候選人，但第七選區只有兩名林姓候選人，稿中又提及民眾黨幹部，外界很容易聯想到他，民進黨立委王定宇隨後也在臉書貼文中直接點名他，選前3天檢方揭露仍在偵查中的案情，讓特定候選人被指涉涉案，足以影響選舉結果。

「中共介選我有聽過，但這次被黨政媒高度介選，我是第一次身歷其境。」林于凱批評，檢方選前發稿，政治人物與媒體接力點名，網路隨即出現他收受「紅錢」的指控，讓他親身感受到黨政媒介選。

林于凱強調，競選廣告、看板、文宣及物資由他自行募款支應，部分由市黨部提供，所有競選經費均無境外資金，也未收過台灣工黨、黃鋼或吳俐瑩一毛錢的政治獻金或廣告資助，吳俐瑩只是一般志工，未擔任該職，也未領過民眾黨薪資，曾在活動場合見過黃、吳，但不清楚兩人是否帶團赴陸或接受落地招待。

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮昨發聲明表示，黃鋼與市黨部歷來選舉布局、競選活動及候選人均無關係，雄檢新聞稿所指的吳姓被告非市黨部幹部，要求雄檢盡速釐清事實，呼籲外界勿忘加揣測或散布不實訊息。