桃園國軍桃園總醫院王姓士官長，被控2016年辦理病房整修工程驗收前，向營造公司索賄，江男為求六病房整修工程能順利驗收、領取1734萬9000元工程款而交付18萬元，桃園地檢署偵結，依貪汙罪嫌起訴王、江2人，並向法院建請將王某從重量刑。

起訴指出，允星營造公司於2015年7月31日以1650萬元得標國軍桃園總醫院「六病房整修工程」，後續又於2016年1月14日以84萬9000元得標第一次變更設計工程，兩項工程總額達1734萬9000元。

55歲的王國強當時擔任桃總行政組士官長，也是工程施作承辦人，負責督導廠商施工、辦理驗收、製作驗收紀錄及工程款結算等業務，工程於2015年12月18日竣工，原訂2016年1月19日辦理驗收。檢方認定，王某在工程完工後、正式驗收前，向營造公司67歲江姓實際負責人索討賄款。

江男為了讓工程順利通過驗收、取得工程款，決定答應王某要求，隨後於驗收前某日，在國軍桃園總醫院內交付18萬元現金給王。王某收受賄款後，於2016年1月29日出具工程結算驗收證明書交給江，允星公司則在同年2月3日取得院方核撥的工程款1734萬9000元。王某則於2020年因故遭汰除退伍，

全案由法桃園市調查處移送偵辦，檢調認定，王某涉犯貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪嫌，江男則涉犯非公務員對於公務員不違背職務的行為交付賄賂罪嫌。

檢方指出，被告王某身為公務員本應廉潔自守，維護公務執行純正，卻貪圖私利於任職期間利用職務不當向廠商收賄，且犯後始終否認犯行、辯詞避重就輕，態度惡劣，建請法院從重量刑。

被告江男同為牟取自身利益，貪取政府公帑，進而危害國家工程案品質，所為不可取，但偵查初期即坦承犯行，並使檢方得以追訴其他正犯，建請考量其態度量處適當之刑。