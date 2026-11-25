台中陳姓女子不堪廖姓先生長期酗酒，對她精神暴力、騷擾，去年上網訂了1桶5000CC的工業用酒精（甲醇）摻入先生飲酒中，釀廖中毒身亡，檢警也發現，陳平時就在某醫事檢驗中心上班，明知甲醇有劇毒仍混入，顯有殺人犯意，偵結依家暴殺人罪嫌起訴。

經查，陳女（43歲）和廖姓先生育有2名子女，並和公婆等一家六口，三代同堂住在豐原區，陳的公婆同時在住處經營傳統五金加工廠，廖男繼承家業在公司任職，陳女平時則在附近某醫事檢驗中心擔任行政人員。

檢方查，廖男2007年1月婚後喝酒習慣日益加深，患有嚴重酒癮，會每天晚上8點起，在屋內4樓客廳 內持續、大量飲用私釀酒，還會在4樓客廳大 聲喊叫、拍打沙發，敲打地板，造成家人困擾。

陳女2024年9月到某科技大學應用日語系二技部進修，與同班陳姓男同學認識，2025年8月還一起赴日本岡山旅遊，陳男同年10月起下班後密集從大里區到豐原區和陳女碰面，陳女今年1月起也另外在豐原車站附近租套房，以供2人碰面。

檢方查出，陳女、廖男2025年11月6日因談論公司帳目、夫妻相處問題起口角，陳心生不滿，7日凌晨12點多就上網花260元，下訂名為「99.9%工業酒精 這個不 是消毒酒精 甲醇 5000CC 工業酒精 水噴射」的1桶甲醇，隔天8日送達超商取貨，陳女還不忘給賣家留下「5星」好評。

檢方認為，陳女平時在某醫事檢驗中心任職，明知甲醇有劇毒，因長期忍受先生酒後精神暴力、騷擾，家上她和陳姓男同學交情與日俱增，因而決意在廖的飲酒摻入甲醇，最終廖喝下毒發身亡。

據了解，檢警起初一度懷疑陳女和陳姓男同學恐有共謀，但根據現有證據等，僅能證明陳女1人所為，偵結依家暴殺人罪嫌起訴她，全案將由台中地院國民法官審理。

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