花蓮縣長候選人張峻競選總部昨晚有一名周姓男子登門，自稱受「張峻的江姓妻舅」委託以每票5000元買票，可抽千元佣金。競總察覺有異立即報警，警方當場逮人，警詢後依違反選罷法、詐欺等罪嫌送辦。至於周男所稱的江姓妻舅身分，以及是否與張峻有關，警方仍在調查釐清。

根據監視器畫面，穿著牛仔褲、黑色外套的周姓男子，昨晚8時40分左右走進張峻競總，表示要找「辦公室主任」，形容「戴眼鏡、矮矮胖胖」，但競總沒有符合這項特徵的主任，現場人員一時摸不著頭緒。

張峻競總顧問、民進黨縣議員張美慧表示，後來周男告訴競總人員要「取款」，並稱「張峻的妻舅」江姓男子告知，張峻要買票，請他找200至300名選民，每票以5000元行賄，可抽1000元佣金。

「這個說法非常荒謬！」張美慧說，競總認為事有蹊蹺，第一時間就報警處理，也立即向張峻求證，張峻表示根本不認識這名江姓男子，更不可能授意買票。

張美慧懷疑，選前敏感時刻，是否有人刻意設局，企圖栽贓張峻競選總部，且警方偵辦過程還查出周男持有毒品。她呼籲有心人士不要假借與候選人的親屬關係，在外招搖撞騙，冒用候選人名義聲稱要買票，也要求警方務必深入追查，釐清是否涉及幕後操弄。

吉安警分局副分局長王世光表示，警方接獲報案後，當場將周男逮捕，警詢後依涉嫌違反公職人員選舉罷免法，以及刑法妨害投票、詐欺等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。初步調查，周男雖表示確實有江姓男子，但其身分背景，以及與候選人是否有關聯，仍待進一步調查釐清。

張峻競選總部強調主動報警，呼籲檢警速查、揪出黑手。記者王燕華／攝影