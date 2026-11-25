新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今改判郭、林女及法定代理人1782萬餘元，可上訴。

郭、林女今日於明陽中學以視訊方式聽取判決結果。郭在宣判之前面無表情，但見到林女走來，他顯露笑容；林女一度也在鏡頭前面露微笑。

林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救仍不治，郭與林女被判刑12年、林女11年定讞。

民事部分，楊的父母、姊姊請求撫養費、精神慰撫金等，楊父求償723萬餘元、楊母662萬餘元、楊姊792萬餘元，共計2177萬餘元。一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。

高院開庭期間，郭委任律師林月雪爭執楊父租金收入增加、收取善款也有利息收入等，且主張楊父、楊母在兒子18歲冥誕時，自大眾善款捐款500萬元給新北市清水國中成立獎助學金，是「故意減少資產」。

楊父則曾向法官表示，對方律師一再主張清查他們的財產，但財產多少與被告應負的賠償責任毫無關聯，且如果賠償責任還須視被害人家屬財力而定，試問若郭、林女殺害的是首富的孩子，是不是連一毛錢都不必賠？這種道理，說給全國老百姓聽，誰聽得進去？

楊父也說，他們感激政府開設捐款帳戶匯集全國人民的愛心，但絕對沒有想過要用兒子離世來發財，如果被告律師認為捐款是故意轉移資產，是以小人之心度君子之腹，他們也可以交換，把愛心大平台捐款全數交給郭、林女的父母，讓對方兒子、女兒來償命，要不要？