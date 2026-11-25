彰化芬園鄉民代表許姓候選人涉嫌以每票1000元現金買票，彰化地檢署昨天指揮警方及調查官搜索候選人住處，並通知30多名選民到案查證，將許姓候選人及丈夫許男拘提到案。檢察官訊後認兩人涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定許男羈押禁見，許姓候選人則以20萬元交保。

檢方指出，許姓候選人涉嫌於今年11月14日在芬園鄉大彰路等處，與丈夫向具有投票權的選民發放每人1000元現金。檢察官指揮彰化縣警察局彰化分局及彰化縣調查站調查官，昨天通知30多名選民到案，查證是否收受賄款，並前往其住處搜索，將夫妻兩人拘提到案。

檢察官訊問後，認兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見。法院裁定許男羈押禁見，許姓候選人以20萬元交保，其餘到案選民則均請回。

彰化地檢署表示，地方選舉將於本周六投開票，依往常經驗，本周將進入賄選高峰期，檢警調廉等單位已建立聯防機制，檢察官也排班進駐各分局掌握檢舉情資，投票日將前往各分局監控轄內投開票所秩序。

檢方統計，截至目前已分選偵案102件、選他案401件，指揮執行搜索84處，其中向法院聲請羈押獲准8人、諭令具保40人；已偵結起訴的案件包括現金買票、禮品買票及搓圓仔湯各1件。檢方表示，若涉案候選人當選，將依法提起當選無效之訴，並呼籲候選人切勿以身試法，民眾若發現賄選情事也可勇於檢舉。