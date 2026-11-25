宜蘭21歲蘇姓男子的16歲的小女友2024年懷孕，隔年誕下男嬰卻動輒凌虐，蘇嫌吵竟還大力搖晃、拋擲並揮拳毆打小孩，導致未足月的嬰兒受虐致死，一審被依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判刑8年。案經上訴，高等法院今駁回上訴。仍可上訴。

2025年3月底，22歲的蘇男與年僅17歲的小媽媽育有一名尚未足月的男嬰，3人共同住在礁溪鄉一處租屋處。

同年4月7日至14日間，蘇因不耐小嬰兒哭鬧，多次出手搖晃男嬰或抱起再摔至床上，甚至出拳毆打嬰兒頭部，導致男嬰受有頭部外傷、蜘蛛膜下腔血腫，引發嚴重缺血缺氧性腦病及顱內壓上升，隔日因中樞神經衰竭死亡。

生母還原案發經過稱，蘇母與蘇姐在2025年4月14日晚間曾來看小孩，由於嬰兒那天哭鬧的厲害，蘇待家人離開後有用拳頭毆打男嬰後腦勺1、2下，力道更為大力，並用雙手將男嬰拋到床上，她也一同出手拍打。

蘇也坦承，他因生母照顧小孩的過程中受不了吵鬧，會用拳頭毆打或掌摑男嬰，及打肚子、打屁股、用力搖晃嬰兒身軀等。但他辯稱自己年輕識淺，並無任何育兒經驗及常識，認為這樣做能有效安撫小孩，並無傷害故意，頂多算過失致死。

宜蘭地院審酌，被害男嬰出生未滿1月，頭顱甚是脆弱，身體發展尚未健全，以一般人的常識經驗，可知嬰兒若遭用力拍頭、搖晃身體或丟擲，將造成頭頸部受傷，極易腦部重創，造成死亡結果。

宜蘭地院認為，另現今醫院在產後父母協同嬰兒出院之際，都會進行照顧指導並提供衛教資訊。蘇為智識正常的成年人，卻仍因不耐小孩哭吵動輒毆打、摔至床上，顯有傷害的主觀犯意，且為成年人故意對兒童犯傷害致死罪，應加重其刑，一審判刑8年。

案經上訴，高院今駁回上訴，維持8年刑度。本案仍可上訴。

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