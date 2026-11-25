歌手邱軍前年在餐酒館飲酒後開車撞死李姓運將，未報案叫救護車，也未下車查看，反而闖紅燈加速駛離現場，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事逃逸致死等罪判刑10年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

邱軍2024年12月27日凌晨0時許起至4時，在基隆市仁愛區「BZ CORNER」餐酒館內飲用生啤酒及小米酒後，駕車上路欲前往女友位於七堵的住處休息。未料，邱軍行經信一路時，撞擊在路邊候客的李姓、陳姓運將。

李則因頭部受創嚴重，經醫院緊急手術，仍因腦損傷併發支氣管膿瘍及肺炎身亡；陳則是肩膀、小腿、膝部擦挫傷。目睹車禍過程的民眾追上邱軍駕駛的汽車，並敲擊車窗大聲呼喊「你撞到人了」，邱軍因擔心酒駕一事敗露，未報警叫救護車、也未下車查看、或留在現場，逕自駕車闖紅燈離開。

一審基隆地方法院國民法官庭考量邱軍曾經酒駕獲緩起訴處分，卻未記取教訓再度酒駕造成傷亡，且為顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車逃逸，還將肇事車輛送廠維修、企圖滅證，判刑10年。

檢方和邱軍皆針對量刑上訴，高院開庭期間，邱軍表示「我對不起被害人和家屬」，願意接受法律制裁，請求法官從輕量刑，「再給我機會」。

邱軍委任律師曾表示，邱軍18歲高中畢業後都在工地工作，本身沒有資產，邱軍母親在屏東已和親友籌措到200萬元，雖家屬已提出民事訴訟，但邱軍願意在宣判之前，先行給付給李的母親及前配偶各100萬元。

檢方上訴認為，邱軍案發後有滅證、串證行為，一審卻從輕量刑有矛盾之處，且邱軍和死者家屬談到350萬元賠償金，是否有辦法履行，一審未實質調查。

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