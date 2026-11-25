台東縣延平鄉第2選舉區某鄉民代表選舉傳出現金賄選案！地檢署接獲情資後，指揮警方及調查單位組成專案小組偵辦，昨持搜索票前往涉案候選人住處搜索，並傳喚候選人、樁腳及選民共21人到案。檢察官漏夜偵訊後，認定候選人及一名樁腳涉嫌違反選罷法，今天凌晨檢方向法院將候選人聲請羈押禁見，樁腳則以5000元交保。

地檢署表示，日前接獲延平鄉第2選舉區某鄉民代表候選人及其樁腳涉嫌以現金賄選的情資，隨即指派檢察官康舒涵、張瑋芯及蘇騰畇指揮警察局、關山警分局、刑事警察局偵查第八大隊及調查局台東縣調查站組成專案小組，積極追查相關事證。

專案小組於昨持法院核發的搜索票，前往該候選人住處執行搜索，並同步傳喚候選人、樁腳及選民共21人到案說明。經檢察官漏夜訊問後，認為候選人及一名樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，其中候選人具有羈押原因及必要，已於今天凌晨向法院聲請羈押禁見；樁腳則諭令以5000元交保，其餘選民均請回。

地檢署呼籲，買票賄選不僅破壞選舉公平，也影響民主制度正常運作，民眾如發現疑似賄選情事，可勇於提出檢舉，檢舉人身分將依法嚴格保密，經查證屬實者，還可依法獲得檢舉獎金。