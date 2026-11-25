以黃姓女子為首的博弈集團，假借「環境工程」公司的名義招募成員，在台中市南屯、北屯及南區的高級住宅內設立網路賭博機房，經營「TU娛樂城」等多個平台。成員不只要經營機房，還要負責招攬賭客，短短2個月內累積的賭金，高達65億8561萬餘元。刑事局智慧財產權偵查大隊今年6月搜索4處機房，逮捕黃女等12人，全案依賭博及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署，黃女以20萬元交保，其餘涉案人以3萬元至15萬元交保。

刑事局智財大隊日前接獲情資，指稱以黃姓女子（47歲）為首的博弈集團，以環境工程公司名義招攬成員，經營網路賭博機房，隨即報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組追查發現，該集團利用「TU娛樂城」等平台，提供彩票、電子遊戲及運動賽事等多種下注方式。機房成員採輪班制，負責招攬賭客及處理出入金，部分成員還以居家辦公的方式分散各地，躲避查緝。

專案小組在6月22日持搜索票執行搜索，查獲賭博機房4處，逮捕黃女等12人，現場查扣現金39萬3000元、電腦主機15台、筆電3台、手機57支、點鈔機2台、網卡38張及帳冊等證物。警方將持續清查賭客，並追查是否另有幕後金主。

刑事局指出，九合一選舉期間，為防止境外勢力透過地下簽賭平台將資金匯入台灣、影響選情，已加強掃蕩地下簽賭網站，呼籲民眾切勿參與賭博，以免觸法。

台中市黃姓女子以環境工程公司名義，招攬成員經營博弈網站，在台中南屯、北屯等地，租賃住宅大樓犯行，檢警攻堅搜索，查扣涉案主機等證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市黃姓女子以環境工程公司名義，招攬成員經營博弈網站，在台中南屯、北屯等地，租賃住宅大樓犯行，檢警攻堅搜索，查扣涉案主機等證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市黃姓女子以環境工程公司名義，招攬成員經營博弈網站，在台中南屯、北屯等地，租賃住宅大樓犯行，檢警攻堅搜索，查扣涉案主機等證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市黃姓女子以環境工程公司名義，招攬成員經營博弈網站，在台中南屯、北屯等地，租賃住宅大樓犯行，檢警攻堅搜索，查扣涉案主機等證物。記者陳宏睿／翻攝