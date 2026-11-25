台南市府研考會前主委蒙志成及妻子被控不當使用主管特支費，用於家庭聚餐、購物及採購飯店自助餐券，還以公務車載家族成員返鄉奔喪或到購物中心用餐而被訴，一審認蒙及妻子共同犯利用職務上機會詐取財物罪各應執行2年、1年2月、均緩刑，僅蒙妻上訴，台南高分院駁回上訴。

一審認蒙及妻子2人坦承犯行，並在偵查中配合說明，並主動繳回犯罪所得，且本案各次犯行金額均不高，認蒙犯利用職務上機會詐取財物等罪應執行2年、緩刑5年，公益捐15萬，褫奪公權5年。另妻子則應執行1年2月，緩刑3年，公益捐5萬元，褫奪公權2年，而犯罪所得6萬2240元沒收。

蒙志成於一審審理時說，悔恨莫及，他辜負大家的期望了，第一時間已坦承犯行，隔天已請辭主委一職，並在檢方起訴前，辭去他所熱愛的教職工作。他哽咽說，最令他難過的是把家人也牽扯進來。

然而，蒙妻不服上訴二審，台南高分院合議庭認原審認事用法並無違誤，昨駁回上訴。蒙本人則未上訴。

檢方起訴，蒙夫妻去年7月至12月間也將自己及家庭成員私人購物消費或餐費，包括買書、甜點及蛋糕等4筆、共3673元。且去年12月間向大億國際旅行社，以1萬8920元價格所購買取得「台糖長榮套裝平日自助餐」餐券共22張，並於同日申請核銷，為他家庭成員私人聚餐用。

檢調也追出，蒙於去年底拿家庭成員個人私用文具用品發票共427元，包含國小作業簿、馬卡龍捲尺等學生用品，經他事後自覺不妥而抽回申報單。

同時，他於去年9、10月間開公務車載妻子返回雲林，處理親友喪葬事宜，及與家人前往南紡購物中心用餐消費，油費及ETC費用約427元，合計約6萬2240元。