拚縣議員十連霸的澎湖縣資深議員陳海山，涉嫌贈送橄欖油、水果醋等禮品賄選，並未依法設立政治獻金專戶即收受政治獻金，澎湖地檢署檢察官訊問後，認定陳海山及許姓樁腳犯罪嫌疑重大，昨天晚間向澎湖地院聲請羈押禁見，其餘收賄被告則分別以1萬元至5萬元交保候傳。

檢方指出，陳海山與樁腳涉嫌以贈送橄欖油、水果醋等禮品方式賄選，且在未設置政治獻金專戶的情況下即收取政治獻金，澎湖地檢署檢察長吳怡明隨即指派檢察官黃政德，指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣警察局刑事警察大隊及內政部移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊共組專案小組偵辦。

專案小組於昨天持法院核發搜索票執行搜索5處，並約談涉案人員、收受禮品選民及證人共計12人到案說明。檢察官訊問後，認為陳海山與許姓樁腳均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，以及政治獻金法第26條第1項前段未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，犯罪嫌疑重大，遂向法院聲請羈押禁見。

現年75歲的陳海山，1981年踏入政壇，曾任2屆馬公市民代表，隨後自第12屆起連任縣議員至第20屆，問政資歷逾30年，地方素有「大砲議員」之稱，此次再度參選尋求十連霸，未料選前再陷賄選司法風波。

澎湖地檢署強調，賄選不限交付現金，凡贈送禮品、禮券、發放物資、假借走路工名義給付金錢、招待旅遊或餐宴、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與選民投票權行使具有對價關係，均可能構成賄選犯罪。依選罷法第99條第1項規定，投票行賄最重可處10年有期徒刑，得併科100萬元以上、1000萬元以下罰金。

選民收受賄賂或不正利益，而允諾為一定投票權之行使或不行使者，則可能觸犯刑法第143條投票受賄罪，最重處3年有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

此外，依政治獻金法第26條第1項規定，擬參選人未經許可設立專戶而收受政治獻金，最重可處3年有期徒刑，並得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

檢方呼籲候選人、競選團隊與捐贈民眾守法，並提醒民眾若發現賄選情事，可撥打24小時檢舉賄選專線0800-024-099（撥通後按4）提供線索，檢舉獎金最高2000萬元，檢舉人身分依法嚴格保密。