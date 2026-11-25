九合一選舉倒數，嘉義縣市長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉，競爭激烈，激戰區賄選傳聞甚囂塵上，嘉義地檢署指揮警調嚴辦，安排檢察官進駐各警察分局，就近指揮偵辦。目前查獲賄選案件以現金買票為大宗，最高金額每票3000元，發生在競爭激烈的太保市某里長選舉。

檢方調查，太保市陳姓里長候選人陳姓樁腳，以及黃姓里長候選人的黃姓、游姓樁腳，涉嫌以每票3000元向選民買票，向法院聲押，法院審酌個案情節，分別裁定3萬元、5萬元及6萬元交保。每票3000元是目前嘉義查獲最高賄選金額。

除太保市案件，嘉縣部分鄉鎮市民代表及村里長選舉，也陸續查獲樁腳每票1000元現金行賄，甚至出現香腸、禮盒等物品賄選案件。嘉義市西區議員選舉競爭激烈，也查獲多起樁腳買票。不過，截至目前為止，嘉義縣市長選舉未傳出賄選情事。

嘉檢統計，截至目前執行賄選情資搜索案件共53件，42人交保，交保金額累計283萬元，10名樁腳選民聲押獲准。檢方對賄選案人證物證明確，向法院聲請羈押；至於法院是否准押，依個案情節及是否有串證、逃亡之虞等因素審酌，並非所有聲押案件都裁准。

除現金及物品賄選，嘉檢警也查獲跨縣市長選舉賭盤，查獲嘉市地下簽注站范姓男子招攬賭客，以1萬元資金開賭盤，針對台北市、新北市及嘉市長選舉結果下注，累計收注金額28萬元。檢警共查獲4名涉嫌人，檢察官聲押范男，餘3人分別以5萬元交保。

投票日逼近，基層選舉最後衝刺，從現金買票、禮品賄選到跨縣市選舉賭盤，成為檢警查緝重點。嘉義地檢署動員警調力量，全力查察賄選及選舉賭盤，防止不法行為影響選舉公平。