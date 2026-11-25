彰化縣張姓屋主控訴隔壁3戶共4名鄰居房屋漏水，害自家牆面與木地板滲水發霉，提告要求修繕並求償20萬元，一、二審敗訴確定。張姓屋主不甘心提起再審，質疑法官未送聲紋鑑定，並提出LINE對話截圖當新證物。台中高分院近日審結，認定不符再審要件，駁回再審之訴，全案確定。

判決指出，張姓屋主主張自家2、3樓與隔壁2、3樓共同壁嚴重滲水，自行委託水電行試壓確認自家管線正常，認定是隔壁蕭姓、陳姓、郭姓、張姓等4名鄰居房屋漏水所致，提告要求各戶修繕並連帶賠償20萬元。4名鄰居在法庭上反駁，各自委託工程公司檢測均無漏水，主張原告未盡舉證責任。

彰化地院審認，現場照片僅能看出油漆剝落與水痕，水電行聲明書也只能證明原告自家沒漏水；至於原告提出的錄音光碟，勘驗僅為不知名男子零星對話，無法確認身分與指涉房屋，判原告敗訴。

台中高分院同樣認定錄音不足採信，在2026年5月判原告敗訴確定。

張姓屋主不服，同年7月提起再審，主張原確定判決未將錄音送聲紋鑑定、漏未斟酌LINE對話截圖，又未調查鄰居在土木技師公會初勘前偷修繕湮滅證據。另拿出2024年5月、8月與他人的LINE截圖，聲稱當時因車禍無法提出，足以動搖原判決。

台中高分院近日審理指出，質疑未做聲紋鑑定或證據取捨，屬於事實認定問題，並非「適用法規顯有錯誤」。此外，2024年的LINE截圖一直由張姓屋主保管，在前審2026年5月辯論終結前本就能提出，不符「新發現證物」要件。

原二審已就錄音光碟詳加論斷，另一份截圖則是辯論終結後才補提，並無漏未斟酌情形，駁回再審之訴，全案確定。