新竹林姓女工程師任職半導體大廠，控遭同事當眾罵「白痴」、被排除台積電會議，主管還號召同事拒接她電話，全公司加薪唯獨她沒份，連26萬9000元年終獎金也沒領到，甚至罹患重度憂鬱症，怒告公司及主管、同事求償30萬元。法官認定霸凌事證不足，判她敗訴。

判決書指出，林女2021年2月進入半導體大廠擔任製程工程師。她主張，2022年4月清明連假前夕，彭姓主管突然要求她加班，獨自監控2台機台，還與于姓同事號召其他員工拒接電話、冷眼旁觀，讓她遭到集體孤立。

林女指控，于男同月在會議中大聲辱罵她「白痴」、「沒有用的人」，彭男隨後以不實工作缺失要求她接受績效改善計畫，長達近4個月將她排除在台積電相關會議及資料收件名單之外，使她無法取得工作資訊，甚至不准她接觸原本負責的會議，形同冷凍職務。

林女表示，公司同年7月全面結構性調薪，唯獨她沒有加薪，9月又遭調往其他部門，年度考績更被評為LC，導致她未能領到26萬9000元年終獎金。她認為長期遭受職場霸凌，造成焦慮、憂鬱，甚至罹患重度憂鬱症，公司卻未採取必要保護措施。

林女另主張自己受到脅迫才離職，事後雖已撤銷離職意思表示，公司仍將她退保，導致她須自行負擔較高的保費，因此向公司、主管及同事連帶求償精神慰撫金30萬元，另要求公司賠償保費差額2556元。

公司反駁，林女工作表現不佳，安排改善措施是為協助她提升工作能力，將她移出部分會議資料收件名單也是為減輕負擔，調職前後薪資、職稱、工作性質及地點均未改變。至於年終獎金，依公司獎金計畫，考績LC者不具領取資格。

法官調查，林女先前已針對調職、獎金及僱傭關係等爭議提告，一、二審均遭駁回。高等法院曾依證人證詞認定，1名工程師監控2台機台並無困難，林女在技術理解、問題追蹤、報告品質、溝通及工作紀律等方面確有缺失，主管也曾給予改善時間，考績及調職均無違法。

至於林女指控遭公開辱罵、集體孤立及冷凍職務，法官認為，她雖在起訴狀詳述相關情節，卻未實際提出所引用的證據，不能僅因未獲加薪、年終獎金或不滿調職，就認定公司及員工有惡意霸凌行為。

法官另查出，林女2022年12月曾以照顧家人為由，主動寄信提出離職，指定2023年2月5日為最後工作日，也無證據顯示她受到脅迫。新竹地院認定林女未能證明遭不法霸凌或違法退保，判30萬2556元求償全數駁回。可上訴。