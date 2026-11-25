新竹楊姓陸配的丈夫罹患肺腺癌末期，立遺囑將房產全留給她，夫家手足卻質疑他病重無力寫遺囑，還稱他曾改口要將房子留給姊姊。法官從丈夫死前10天傳給妻子的訊息，認定他未撤回遺囑，考量兄弟特留分及陸配繼承限制，判848萬元房產拍賣分配，楊女估可拿回508萬元。

判決書指出，楊女與莊男2019年6月結婚，婚後未育有子女。莊男2020年底購屋，隔年罹患肺腺癌第4期，2021年12月親筆立下遺囑，寫明「因得肺腺癌末期，茲為事先妥善安排後事」，指定不動產全部由妻子單獨繼承，並由妻子擔任遺囑執行人。莊男2022年11月病逝，留下房產、汽機車及存款等遺產。

莊男的手足質疑，莊男病重時呼吸困難、身體虛弱，應無體力親筆寫下遺囑，且生前曾表示要把房子交給姊姊繼承。另一名姊姊則稱，自己必須照顧經濟困難的單親女兒及孫女，無力另外購屋或租屋，該房屋是唯一可依靠的住所，依兩岸人民關係條例，楊女不得繼承。

楊女反駁，丈夫罹癌後無法工作，房貸由她繳納，丈夫生前也曾表明房子要留給她，除主張遺囑有效，也請求分配夫妻剩餘財產差額59萬8773元。

法官將遺囑與莊男生前銀行文件、結婚登記申請書等送調查局鑑定，確認筆跡特徵相同。法官也發現，莊男過世前10天仍傳訊妻子「不是都已經公告天下是你的」、「我現在想的都是我離開後，對你的補償哪裡有什麼錯誤」，認定遺囑有效，且無證據顯示莊男曾撤回遺囑。

法官認為，莊男姊姊在他過世時並未居住於該房屋，無權以此排除楊女的繼承權。不過，遺囑將房產全留給妻子，已侵害其他繼承人的特留分，加上楊女當時僅取得依親居留，依法不能直接繼承不動產，須折算價額。

新竹地院判決鑑價848萬元的房屋及汽機車拍賣，清償債務及返還相關費用後，餘額由楊女取得18分之15，其他3名繼承人各取得18分之1。依鑑價推算，楊女可分得約392萬元，加上優先返還的116萬餘元，合計約508萬元，其他3名繼承人則各可分得約26萬元。可上訴。