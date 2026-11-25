郭、江2人是同住新北淡水的同居伴侶，日前深夜爭吵後情緒失控，郭持刀自傷驚動警方，江稱遭郭恐嚇「我希望你死」，提告殺人未遂及恐嚇危害安全罪，士林地檢署檢方清查後認定罪嫌不足等，偵結處分不起訴。

不起訴處分書指出，郭姓被告稱，他4月14日凌晨1時許與江姓告訴人爭吵，江把郭推出房間，不斷用房門推碰郭的手臂，郭報警處理。期間江一直以髒話辱罵郭，因郭母親剛過世，郭情緒失控，到廚房拿菜刀，想到江的房間內自盡，江卻說「別死在我家裡，不然會變凶宅」，郭進一步與江發生拉扯，但郭未揮刀、2人未受傷，郭後續將菜刀放回原處，改持美工刀自殘。

江姓告訴人稱，他和郭爭吵後，郭持菜刀踹開房門，高舉菜刀往江身上砍，並稱「我要殺了你」，他伸手阻擋郭而未受傷，郭隨後持刀架在左手上表示想自殘，江向郭說「不要這樣鬧」並報警。

檢警調查，江、郭2人於案發當天共報警3次。郭先報警1次，江陸續報警2次。員警首次到場時，江向員警說明他將郭推出房門原因；員警地2次到場時，由江引導進屋，在房間內發現美工刀，在廚房洗手槽發現菜刀。江事後提告郭涉犯家庭暴力之殺人未遂罪及恐嚇危害安全罪。

檢方認為，相關事證顯示，郭案發時有遭江推出房間、想持刀自殘，但江稱遭郭持刀揮砍部分，僅有江單一指訴，難認有殺人未遂犯行，且難認郭自殘行為對江有何具體惡害，郭涉嫌恐嚇危害安全罪部分，罪嫌不足，偵結不起訴處分。