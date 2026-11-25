桃園市某國小生二○二四年在教室玩紙球，不慎勾到掛抹布的鋼釘，學生受傷、接受手術治療，申姓班導師遭究責，被記申誡。申提告，主張校方兩度召開教師成績考核委員會議，決議不懲處，校長逕自推翻並變更批示，質疑「挾怨報復」具針對性；台北高等行政法院認定申誡處分違法，判撤銷。

二○二四年三月十三日，這所國小約十名學生在教室玩紙躲避球，有孩童不慎受傷見血，需動手術治療。校方召開校園事件處理會議，並組成調查小組調查，認為申姓導師人在教室卻沒制止學生嬉戲，未盡教師照顧關懷責任，有班級經營欠佳的具體事實，應懲處。

同年六、七月間，校方兩度召開考核會議，初審及複審均決議不予懲處，但校長持不同意見，後續變更復議結果，改核定申誡一次。

學校考核會議初審、複審的決議都是「不予懲處」，申姓班導師質疑校長因他檢舉校內多起工程採購弊案，挾怨報復，強行改核申誡一次，具針對性、違反平等原則。

北高行指出，依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，校長對初核結果有不同意見時，應敘明理由交回復議；若對復議結果仍不同意時得變更，但須註明事實及理由。

因校長僅空泛說明「班級經營欠佳有具體事實」、「案涉當事人毫無悔意」，未具體記載教師構成班級經營欠佳的事由，或解釋為何要變更考核會決議的理由，明顯不合法，撤銷申誡處分，本件仍可上訴。