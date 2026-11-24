選戰倒數，南投縣信義鄉長選舉爆賄選，某候選人父母交付現金或高粱酒給松姓樁腳，由松行賄向選民買票，每票甚至喊到1萬元，檢方指揮警調搜索帶回涉案人，並向法院聲押3人，法院今裁定候選人之父20萬元交保，另2人羈押禁見。

南投地檢署指出，該署檢察官林孟賢昨天指揮調查站及警方，偵辦信義鄉某鄉長候選人涉嫌現金賄選案件，持搜索票搜索7處通知20餘人到案說明，查扣現金20萬4000元，訊後認該候選人之父、母2人及松姓樁腳涉投票行賄罪嫌重大。

經調查，該鄉長候選人之父母交付松姓樁腳現金及高粱酒等，由松以每票2000元至1萬元不等，或2瓶共2300元高粱酒，對價要求選民支持該候選人，3人涉犯投票行賄罪，且有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押。

檢方表示，該候選人之母及松姓樁腳於今日下午獲法院裁准羈押禁見，該候選人之父則裁定以20萬元交保，另5名選民予以緩起訴處分，其餘請回，該署將持續追查賄款來源及有無其他共犯。

此外，該署也接獲國姓鄉某鄉代候選人買票情資，經檢察官石光哲指揮警調偵辦，昨天搜索1地、約談6人，查出邱姓樁腳涉嫌以每人1000元走路工名義行賄，並查扣賄款6000元，而其涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘選民請回。

千元大鈔示意圖。聯合報系資料照