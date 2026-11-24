屏東候選人的3名樁腳，分別涉以2票1000元及1票1000元向選民行賄，屏檢訊後聲押，今晚法院裁定陳姓及曾姓樁腳羈押禁見，鄭姓樁腳5萬元交保。

屏東地檢署透過新聞稿表示，林姓縣議員候選人及鄭姓鎮民代表候選人的陳姓及鄭姓樁腳，涉嫌於10月間，以2名候選人2票1000元代價賄選。此外，曾姓樁腳以另名林姓縣議員候選人1票1000元代價行賄。

昨天檢調指揮發動搜索5處，拘提陳姓樁腳，傳喚鄭姓及曾姓樁腳，另傳訊選民及相關證人25人，扣得選舉背心、帽子、現金新台幣28萬7590元及選民繳回不法所得8000元，取得相關具體事證。

屏檢表示，訊問後認為3名樁腳均涉犯違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌，犯嫌重大，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。晚間6時，法院裁准陳姓及曾姓樁腳羈押禁見，鄭姓樁腳5萬元交保。全案檢警擴大偵辦中。