澎湖縣湖西鄉出現有一址多戶疑涉虛設戶籍情形，澎湖與士林地檢署今天跨海啟動選舉查察區域聯防合作機制，約詢15人到案說明，其中有6人涉虛偽遷徙戶籍等罪嫌，分別以新台幣1萬元至5萬元交保。

澎湖地檢署獲報澎湖縣湖西鄉某一村有數地址，具有一址多戶之情形，疑涉虛設戶籍之情況，有部分設籍人士，居住在大台北地區，澎湖與士林地檢署今天共同指揮澎湖縣警察局馬公分局、台北市政府警察局刑事警察大隊、中山分局等同步在澎湖及台灣本島展開查緝行動，共約詢15人到案說明。

經2地檢察官訊問後，認其中6名民眾涉嫌違反公職人員選舉罷免法和刑法中的意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍等罪嫌，分別交保1萬元至5萬元，其餘被告則請回。

澎湖地檢署指出，澎湖地區因離島地理環境及人口分布之特殊性，且屬小選舉區，往往選舉結果，取決於數票至數十票之間，檢方除持續強化在地查察量能外，亦透過區域聯防機制，整合跨轄區偵查資源，查緝妨害選舉不法犯行。