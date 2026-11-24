選戰倒數4天，屏東地檢署偵辦賄選案，潮州鎮某林姓議員候選人與鄭姓鎮民代表候選人的陳姓樁腳、與林姓議員候選人的曾姓樁腳，在今年10月涉嫌買票，議員、鎮代候選人共2票1千元代價賄選，檢方昨發動搜索5處，傳喚相關人等後，認定陳姓、曾姓與鄭姓樁腳涉嫌重大向法院聲押禁見，陳、曾裁定收押，鄭則是5萬交保。

檢方指出，今年10月間，椿腳鄭、陳以林姓議員候選人及鄭姓鎮民代表候選人2票1000元代價，樁腳曾以林姓議員候選人1票1000元代價，在選區內向選民賄選案件，檢方昨發動搜索行動，搜索5處，拘提陳姓樁腳傳喚鄭姓、曾姓樁腳等2人、傳訊選民及相關證人25人，扣得選舉背心、帽子、現金28萬7590元及選民繳回之不法所得8000元，取得相關具體事證。

檢察官蕭伯億訊問樁腳陳、鄭、曾等3人後，認均涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人行求期約交付賄賂罪嫌，犯嫌重大，當庭逮捕鄭、曾，並認3人均有逃亡、串證之虞，今24日凌晨向法院聲請羈押禁見陳、鄭、曾等3人，法院今晚6時許裁准陳、曾羈押禁見，鄭5萬元交保。

屏東地檢署呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。選票無價，民主無價，請攜手維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。