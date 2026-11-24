嘉義縣水上鄉傳議員賄選案，76歲張陳姓樁腳涉嫌以每票500元至1000元買票，檢警今天約談樁腳及9名選民。其中1名選民在警分局包公神像前發誓，絕對沒收錢，後來樁腳坦承供認，選民證詞不攻自破，警察讚嘆包公顯神威。檢方認為樁腳罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署指揮調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警局朴子分局及移民署嘉義市專勤隊組成專案小組偵辦，張陳姓女子涉嫌於11月間，在水上鄉向具有投票權的選民行賄，以每票500元至1000元不等代價，請託選民支持特定議員候選人，專案小組今天約談樁腳及選民。

警方調查過程中，其中1名選民一度否認收受賄款，並在警分局供奉的包公神像前發誓「絕對沒收錢」，張陳姓樁腳則在後續過程中，坦承確有拿錢交付選民，讓案件有所進展。警察感嘆包公再次顯現神威，冥冥之中神明保佑，庇佑辦案過程順利，賄選終究難以隱瞞。

檢察官訊問後，認為張陳姓被告涉犯公職人員選舉罷免法，對有投票權人行求賄賂及預備行求賄賂等罪嫌重大，且有羈押原因及必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，呼籲呼籲候選人、樁腳及選民切勿以身試法。民眾若發現賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，接通後按4。

在地老警察分享，朴子分局內朴子派出所供奉一尊包公神像，據傳原本是「落難神明」，早期由警員從小廟旁請回所內，起初僅放置辦公桌，後來因多起刑案順利偵破，受到員警重視並設神案供奉，包公象徵公正與明察秋毫，在警界有「日審陽、夜審陰」說法，多次庇佑辦案順利。