曾在台北市開設「主婦之店」餐廳的前老闆過乃凱，被控於11月初開設台北市長選舉賭盤，以台市長蔣萬安、新北市長候選人蘇巧慧讓票為標的，招攬群眾下注博奕，希望選前大撈一筆，台北市刑大獲報後，今天搜索拘提過乃凱住到案，同時約談相關賭客查證，台北地檢署訊後認為過乃凱涉違反選罷法，且有串滅證逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據了解，過乃凱過是台北市議員應曉薇好友，2024年應曉薇的愛馬「王子」命喪火窟，當時傳聞該馬是應曉薇以500萬元買下。不過，過乃凱出面澄清，指稱應曉威從未花500萬元買馬，是與朋友合資50萬買下，也共同分擔每月寄養費用。

據調查，過乃凱（63歲）是外省二代，過去與老一輩竹聯幫份子走得很近，但本身沒有加入組織。由於雙北市長選舉競爭激烈，過乃凱充當組頭，本月初在LINE群組開設選舉賭盤，聲稱有雄厚資本可對賭，要賭客選擇台北市與新北市長下注，還要友人幫忙拉人參與，由於雙北都有開讓票差距，吸引不少人投注，被檢舉違反選罷法。

調查顯示，過乃凱過去曾積欠一名經營鋼琴酒店的李姓女子債務，金額約200萬元，雙方因債務糾紛引發嫌隙，2013年11月，過乃凱在李女經營的酒店大廳開3槍洩憤，被依違反槍砲罪起訴、判刑，2019年假釋出獄。