台北市議員陳怡君2023年指控明倫幼兒園涉虐童，教育局調查認定為教師對特殊生的體能訓練，事前曾與特教老師和家長討論，並無不法。幼兒園園長不滿遭烏龍爆料，身心受創，求償20萬元精神慰撫金，一審敗訴；案經上訴，台北地院日前判決駁回，全案確定。

全案源於2023年10月20日，陳怡君召開記者會控明倫幼兒園涉虐童情事，指該幼兒園教師除拖行1名孩童跑步導致跌倒，另名幼童則被以「倒立」、「小牛推車」方式訓練體能，讓孩童一度躺地喊痛。

北市教育局介入調查認定，2位幼童分別為特殊生、早療生，教師是根據2名孩童的醫療評估報告，在與特教老師及家長開會討論後，實際給予個別化的訓練課程，並不構成違法虐童事件。

明倫幼兒園委由北市教保人員協會提告，認為陳怡君未經查證，指控幼兒園發生老師虐童的違法情事，造成外界對園方產生負面印象，形象貶損，不法侵害幼兒園名譽權，求償相當於精神慰撫金的商譽損失20萬元。

陳怡君辯稱，她當時為台北市議員，對於北市幼兒福祉等公益事項，負有監督責任。再者，她接獲附近住戶陳情後，曾查閱相關對話及事發照片，並會同警方調取監視器畫面、上網查詢特殊生早療課程的訓練資訊，認為屬實才舉行記者會。

北院認定，陳怡君會前已查看事發影像，也聽取教保協會秘書長、幼兒園園長電話說明，雖了解教師是依早療評估進行體能訓練，但因自行搜尋兒童早療環境、保護措施等，仍認為教師行為不當，才開記者會發表虐童言論，已盡合理查證義務。

北院審酌，另觀看案發截圖與監視器畫面，確實有幼童跌倒後仍遭教師拖行，或令幼童雙手撐於充滿塑膠顆粒的跑道上，進行倒立、小牛推車的訓練情形，教師並一味地將幼童的腳抬高，就連教保協會秘書長審理期間，也曾證稱「有點不妥」。

北院認為，可見事發畫面確實會讓不了解詳情的一般民眾，產生老師不當管教與不顧幼童安全的感受。縱使陳怡君發表的虐童評論，用語可能令人不快，但並無過激、偏執的情形，屬於對可受公評事項的適當評論，判陳免賠。

幼兒園園長不服，另以個人名義對陳怡君提告，主張陳刻意拒絕查證、執意亂爆料，讓她期間受到莫大壓力與冤屈，甚至必須長期赴身心科就診治療，求償20萬元精神慰撫金。

台北簡易庭審酌，針對陳怡君在記者會的虐童言論，園長在先前訴訟已坦言是「不法侵害教保協會的名譽權」，而與園長本人無關，難認陳的行為與園長所受損害結果間，有何因果關係存在，求償為無理由，一審判決駁回。

案經上訴，北院審理維持一審見解，日前判決駁回。全案確定。