吳姓女子不滿同棟房屋3樓房客在房間內與他人從事性行為，叫的很大聲，因而持手機在2樓樓梯間錄音，欲向房東投訴，反而被控妨害秘密罪，一審認她在公共活動空間內錄下所聽到的聲音，而非持手機伸入房內或貼在門縫竊錄他人非公開活動，獲判無罪，檢方不服上訴，遭二審駁回，維持無罪判決。

檢方上訴主張，告訴人於凌晨2時49分許深夜時段，在自己承租3樓私人房間內緊閉房門從事極具私密性的性行為。若僅因住宅隔音欠佳、聲音偶有外溢，即剝奪住戶於私人閉門臥室內合理隱私期待，無異容許鄰居得以科技設備任意錄製並永久留存他人房內私密動靜，顯與憲法保障人民居家隱私權及人性尊嚴意旨相悖。

檢方也主張，本案錄音檔案兼具聲紋特徵與性生活資訊，且具有間接識別性，屬個資法中保護個人資料；吳女持手機錄音存檔後，進而播放予友人聽聞，成立個資法中非法蒐集、處理及利用個人資料罪。

台南高分院合議庭指出，吳女既在公共活動空間內，錄下在公共活動空間聽到聲音，而非將行動電話伸入告訴人房間或貼在告訴人房間門縫而錄音，自不得遽認她涉犯檢察官所述無故竊錄他人非公開活動犯行。至於無故竊錄他人非公開活動錄音並予散布者，是否涉及道德爭議、民事賠償或其他責任，要屬另一問題。

合議庭表示，原起訴無故竊錄他人非公開活動罪嫌部分，既經本院判決無罪，與檢察官於提起上訴後始主張吳女另涉犯個資法中非法蒐集、處理及利用個人資料行為，即無裁判上一罪關係；本院自無從就檢察官於提起上訴後始主張吳女另涉犯個資法中非法蒐集、處理及利用個人資料罪嫌部分併予審理。

檢方起訴，吳女前年1月12日凌晨近3時許，在同棟房屋2樓樓梯間，持行動電話無故竊錄房客在3樓房間內與他人從事性行為過程非公開活動。

吳女表示，當時在2樓就聽到聲音，對方叫的很大聲，也不是只有她一人聽到，她為了向房東投訴，才會錄音。她說，因為不知道是何人聲音，所以沒有去麻煩房東，是對方跑來跟她講，才知道是對方的聲音。

房東指出，上下樓層房客都有反應過該房客音樂聲過大、搬桌子或講話聲音過大等問題，尤其是午夜可能回聲較大，吳女也曾反應過。